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Поисковая экспедиция России и США обнаружила гидроплан времен Второй мировой войны
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Поисковая экспедиция России и США обнаружила гидроплан времен Второй мировой войны 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Поисковики двух стран занимаются поисками упавших самолетов военных времен.
Действия поисковых отрядов похожи на работу саперов: они используют миноискатель, флажки, чтобы пометить важные места в зоне работы. Поисковики даже находят боеприпасы — сегодня это гильза калибра 12,7 от пулемета «Браунинг», когда-то установленного на гидроплане «Каталина».
Находка обрадовала поисковиков уже в первый же день работы совместной экспедиции США и России: во Владивосток прибыли специалисты агентства по учету потерь и пропавших без вести Минобороны США и археологи Питтсбургского университета. Вместе они займутся поисками американских самолетов времен Второй мировой и Холодной войн.
Американским самолетам, бомбившим Японию, нередко приходилось садиться на нейтральных территориях. В то время это были земли Советского Союза.
Гидроплан «Каталина», найденный на этот раз — самая массовая в мире летающая лодка; феноменальная дальность полета, возможность посадки и взлета с воды, которые по ленд-лизу получил в годы войны и Советский союз. На Тихоокеанском флоте из «Каталин» сформировали отдельный разведывательный авиаполк.
Экипаж найденного гидроплана погиб. Но это были советские летчики, и их фамилии известны.
В Приморском крае экспедиции будут работать еще в двух предполагаемых местах крушения самолетов, а осенью в Соединенные Штаты отправятся российские поисковики. Операция запланирована на октябрь, работы пройдут в Северной Каролине, в городе Забет-сити на территории береговой охраны США.
Российско-американская комиссия работает уже 25 лет. Министерства обороны двух стран постоянно обмениваются информацией и архивными данными о судьбе солдат, пропавших без вести в военные годы.
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