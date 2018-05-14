В Приамурье военные выявят лучших в «Танковом биатлоне»

Всеармейские этапы конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" пройдут в Амурской области с 14 по 25 мая, победители представят Россию на Армейских международных играх (АрМИ-2018).

Т-72БЗ И БМП-2

"Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" — это конкурсы на выявление сильнейших танковых и мотострелковых экипажей. На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) недалеко от Благовещенска встретятся сильнейшие команды военных округов России, Северного флота и профильных военных училищ.

"Команды будут выступать на своей технике — современных танках Т-72БЗ (в "Танковом биатлоне" — ред.) и боевых машинах пехоты БМП-2 (в "Суворовском натиске" — ред.). ДВОКУ традиционно подготовило команду для конкурса "Суворовский натиск", экипаж для "Танкового биатлона" училище представит впервые. Среди мотострелковых экипажей БМП-2 команда ДВОКУ неоднократно становилась победителем и представляла Россию на международных состязаниях прошлых лет", — сообщили журналистам в Восточном военном округе.

Зрелищные гонки со стрельбой боевых машин с 15 мая смогут увидеть зрители, вход на полигон ограничат только 14, 24 и 25 мая. Соревнования будут проходить все дни кроме воскресенья.

Курган, слалом и наводка беспилотников

На полигоне ДВОКУ подготовили современную трассу с препятствиями. Условия для ее прохождения в обоих состязаниях похожи. Танкистам предстоит совершить три круга. После каждого они выполнят стрельбы по мишеням, обозначающим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранотомет.

Впервые в этом году операторы беспилотных летательных аппаратов "Гранат-4" будут передавать координаты целей для корректировки огня танковых экипажей, участвующих в конкурсе. Новшество "Танкового биатлона" — стрельба с закрытых огневых позиций, для которой и выделяются беспилотники.

В "Суворовском натиске" при прохождении трассы участников ждет слалом ("змейка"), брод, курган (крутой подъем по грунтовой насыпи, который боевые машины должны преодолеть на максимальной скорости, исключив остановку двигателя на подъеме и скатывание машины), колейный мост и эскарп. Экипажи боевых машин на огневых рубежах с помощью штатного вооружения поразят мишени, имитирующие БМП, вертолет, противотанковый гранатомет.

До всероссийских соревнований команды-участницы проходили сложный отбор. Лучшие определялись сначала в соединениях и воинских частях, затем — в объединениях и в финале — на окружном этапе. К примеру, сильнейшие экипажи соединений из Приамурья, Хабаровского края Еврейской автономной области встречались в феврале в Амурской области на трассе длиной 7 километров и проходили косогоры и гребенки при температуре минус 30 градусов.

Только в Восточном военном округе к подготовке к участию в "Танковом биатлоне" было задействовано около тысячи танковых экипажей и более 300 Т-72БЗ.

Впереди АрМИ

Белоруссии, Казахстане, Всеармейский этап конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" выявит сильнейших в Вооруженных силах России для участия в Армейских международных играх, которые пройдут с 28 июля по 11 августа. Крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран пройдут в четвертый раз. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане Китае и — впервые — в Иране . Приглашены участники из 80 государств.

В 2017 году "Танковый биатлон" на международном уровне выиграли танкисты с Сахалина, тогда сборная России — три экипажа из Восточного военного округа и один из Южного — показала лучший результат среди команд из 19 стран.

Экипажи Восточного военного округа несколько лет приносят России победы на АрМИ в составе сборной, в 2016 и 2017 годах отличились танкисты 39-й мотострелковой бригады из Южно-Сахалинска . В прошлом году российские военные в финальном заезде прошли трассу на "Танковом биатлоне" за 1 час 30 минут 43 секунды, оставив позади команды из Казахстана и Китая. Все три призовых места остались в 2017 году за танкистами из России и в индивидуальной гонке.

В августе 2017 года курсанты ДВОКУ стали вторыми на международных состязаниях "Суворовский натиск", первое место заняла команда из Китая.