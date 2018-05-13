Ещё
Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание 

Свободная пресса 21 минуту назад
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая, корабль покинул свой порт базирования 13 мая в 07:00 по местному времени.
Напомним, авианосец Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. На его борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китайский батискаф «Цзяолун» впервые совершит кругосветную экспедицию
Справка «СП»
Type 001A — второй авианосец на вооружении ВМС Китай. Первый — «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг».
Первые морские испытания «Ляонина» прошли ещё в 2011 году. В состав ВМС Китая корабль вошёл в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.
Новости Китая: Китайские истребители-невидимки нового поколения впервые провели тренировку над морем
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Русская «ответка»: 10 «Кинжалов» на 10 авианосцев США ПВО Киева в горьком шоколаде от Порошенко Российские погранцы расставили сети на укропиратов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе идут интенсивные боевые действия443
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской134
В Москве загорелся торговый центр60
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену6
МИД РФ сообщил о провале Киева141
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:55
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
Украина В мире
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
01:15
Найдено неожиданное объяснение провала Самойловой
Шоу-бизнес
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:18
В Москве загорелся торговый центр
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение