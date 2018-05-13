Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая , корабль покинул свой порт базирования 13 мая в 07:00 по местному времени.

Напомним, авианосец Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. На его борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

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Справка «СП»

Type 001A — второй авианосец на вооружении ВМС Китай. Первый — «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг».

Первые морские испытания «Ляонина» прошли ещё в 2011 году. В состав ВМС Китая корабль вошёл в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.

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