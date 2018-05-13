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Проект «Раптор»: что известно о современном патрульном катере ВМФ РФ
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Проект «Раптор»: что известно о современном патрульном катере ВМФ РФ 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Максимальный ход катера составляет 46 узлов, то есть примерно 90 километров в час. Маневренность при этом у катера просто феноменальная.
Проект «Раптор» — это самый современный патрульный катер в Военно-морском флоте. В переводе с латыни он значит «охотник», а название говорит само за себя. Его основные задачи — обеспечение действий сил специального назначения и морской пехоты в прибрежной морской зоне.
Рассказывая об этом боевом корабле, можно использовать только превосходные степени: самый современный, самый легкий, самый быстрый. В море ведет себя практически, как спорткар на треке.
Максимальный ход катера составляет 46 узлов, то есть примерно 90 километров в час. Маневренность при этом у катера просто феноменальная.
Старшего пулеметчика зовут Александр. Это вся информация — ни фамилий, ни лиц в таких подразделениях открывать не принято. О профессиональных секретах тоже говорят аккуратно.
Главная задача экипажа — это борьба с диверсионными группами противника. В частности, необходимо вычислить, выследить и уничтожить, где бы ни находились.
Подойти к берегу катер может практически где угодно. Экипажу думать некогда — все на рефлексах, на так называемом шестом чувстве. Каждый точно знает, что ему делать, кого прикрывать и какой сектор держать под контролем.
Борьба с ПДСС — подводными диверсионными силами и средствами противника считается одной из самых сложных военных специальностей.
Навыки шлифуются годами, поэтому служат здесь в основном по контракту, а каждый специалист — на вес золота.
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