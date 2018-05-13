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Партия вертолетов Ми-8АМТШ поступила на вооружение армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО в Приморье
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Партия вертолетов Ми-8АМТШ поступила на вооружение армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО в Приморье 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи получили новые машины на заводе в Улан-Удэ и перелетели в пункты постоянного базирования.
Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» прибыл в Восточный военный округ.
Партия вертолетов, которые назвали так за высокие боевые качества, поступила на вооружение армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО.
Экипажи получили новые машины на заводе в Улан-Удэ и перелетели в пункты постоянного базирования.
«Терминатор» — новейшая модификация многоцелевого Ми-8АМТШ. В отличие от своего предшественника, новый вертолет получил современную авионику, усиленную бронезащиту, комплекс управляемого вооружения, аналогичный ударному Ми-35, но сохранил при этом все возможности для десантирования.
Звено новых вертолетов будет нести службу в авиаполку в Забайкальском крае.
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