Срочно: ВВС Афганистана уничтожили военный вертолет после аварийной посадки и спасения экипажа

совершил аварийную посадку в провинции Гильменд на юге страны.

Военные уничтожили вертолет после спасения экипажа. Об этом

сообщили в воскресенье в Министерстве обороны Афганистана. —0—