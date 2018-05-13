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Срочно: ВВС Афганистана уничтожили военный вертолет после аварийной посадки и спасения экипажа
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Срочно: ВВС Афганистана уничтожили военный вертолет после аварийной посадки и спасения экипажа 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Кабул, 13 мая /Синьхуа/ — Вертолет ВВС Афганистана в субботу
совершил аварийную посадку в провинции Гильменд на юге страны.
Военные уничтожили вертолет после спасения экипажа. Об этом
сообщили в воскресенье в Министерстве обороны Афганистана. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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