Китай начал испытания первого авианосца собственной сборки

Китайские военные моряки приступили к испытаниям авианосца проекта 001А. Судно стало первым военным кораблем в своем классе, полностью построенным национальной промышленностью страны, сообщило «Синьхуа»

Первенец китайского производства авианосцев покинул причал и приступил к проверке ходовых возможностей на рассвете 13 мая, сообщил сайт агентства.

Никаких подробностей о ходе испытаний пока не сообщается.

China’s first

domestically-built

aircraft carrier set out from a port for sea trials Sunday morning (file photos) pic.twitter.com/nJvVDVmFVg

