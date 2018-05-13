Ещё
Китай начал испытания первого авианосца собственной сборки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай начал испытания первого авианосца собственной сборки 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Китайские военные моряки приступили к испытаниям авианосца проекта 001А. Судно стало первым военным кораблем в своем классе, полностью построенным национальной промышленностью страны, сообщило «Синьхуа».
Первенец китайского производства авианосцев покинул причал и приступил к проверке ходовых возможностей на рассвете 13 мая, сообщил сайт агентства.
Никаких подробностей о ходе испытаний пока не сообщается.
China’s first
domestically-built
aircraft carrier set out from a port for sea trials Sunday morning (file photos) pic.twitter.com/nJvVDVmFVg
— XHscitech (@XHscitech) 13 мая 2018 г.
Сближение военного корабля с бортовым номером 777, который, по предположению британского телеканала iTV, является российским сторожевиком «Ярослав Мудрый», было снято с борта авианосца США «Гарри Трумэн» и опубликовано в Twitter.
360tv.ru: последние новости
Военнослужащие‐иностранцы ВСУ будут получать разовые выплаты Названа причина крушения Як‐12 в 2017 году в Алма‐Атинской области «Новосибирский колхозник» Т‐34 прошел по центральной улице Новосибирска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлен победитель «Евровидения»211
Участник Евровидения от Украины укусил ведущую46
США сравнили свое оружие с российским40
Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с кораблем США49
Захарова показала доказательства лжи Украины136
Видео
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение