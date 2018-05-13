Китай начал испытания первого авианосца собственной сборки 

Китайские военные моряки приступили к испытаниям авианосца проекта 001А. Судно стало первым военным кораблем в своем классе, полностью построенным национальной промышленностью страны, сообщило «Синьхуа».
Первенец китайского производства авианосцев покинул причал и приступил к проверке ходовых возможностей на рассвете 13 мая, сообщил сайт агентства.
Никаких подробностей о ходе испытаний пока не сообщается.
China’s first
domestically-built
aircraft carrier set out from a port for sea trials Sunday morning (file photos) pic.twitter.com/nJvVDVmFVg
— XHscitech (@XHscitech) 13 мая 2018 г.
Сближение военного корабля с бортовым номером 777, который, по предположению британского телеканала iTV, является российским сторожевиком «Ярослав Мудрый», было снято с борта авианосца США «Гарри Трумэн» и опубликовано в Twitter.