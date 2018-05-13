СМИ: Китай начал ходовые испытания первого авианосца собственной разработки

ПЕКИН, 13 мая. / ТАСС /. Китай начал в воскресенье в городе Даляне ходовые испытания первого полностью построенного силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Как сообщило агентство Синьхуа, после принятия на вооружение он станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая.

"Первый построенный нашим государством авианосец 13 мая на рассвете покинул причал и начал ходовые испытания", — указывается в сообщении. Других подробностей об испытаниях агентство не приводит.

Авианосец водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A, однако китайская пресса также иногда называет его «Шаньдун». Он построен по подобию первого китайского авианосца «Ляонин», который был выполнен на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины