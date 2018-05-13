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Китай начал испытывать первый авианосец собственной разработки
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Китай начал испытывать первый авианосец собственной разработки 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Китай приступил к ходовым испытаниям первого авианосца собственного производства. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, утром 13 мая авианосец покинул Даляньский судостроительный завод и отправился в тестовое плавание. Отмечается, что в ходе испытаний в первую очередь планируется проверить стабильность энергосистемы и другого оборудования судна. Как долго продлится плавание, не уточняется.
Второй китайский авианосец проекта 001A, который стал первым судном этого класса китайской разработки, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Ожидается, что в боевой состав флота он войдет в 2020 году после проведения комплекса сдаточных испытаний.
В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — «Ляонин», достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов.
Проект 001A строился по образцу «Ляонина», однако имеет несколько большие размеры и ряд конструктивных изменений. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов. Тип двигательной установки — паротурбинная.
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