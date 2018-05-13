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Китай начал ходовые испытания собственного авианосца
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Китай начал ходовые испытания собственного авианосца 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Детали испытаний не разглашаются, известно, что по их окончании, к 2020 году, боевой корабль будет поставлен в ВМФ Народной освободительной армии Китая (НОАК). Ему будет дано имя, как и его собрату, «Ляонину», переоборудованной советской модели крейсера «Варяг», купленного КНР у Украины в 1990-е годы.
Строительство нового судна началось 19 ноября 2013 года на судостроительной верфи Далянь. 26 апреля 2017 года его перевезли с сухого дока в воду. Эксперты указали, что новое судно внешне похоже на «Ляонин», но, похоже, имеет значительно меньший отсек управления, что расширяет пространство на палубе. В авианосце есть от 700 миллионов деталей и частей. По некоторым данным, корабль не предназначен для перевозки ядерных зарядов.
Эксперты отмечают, что с двумя авианосцами Китай, безусловно, поднимется в глобальных рейтингах мировых ВМС. Но он по-прежнему далеко отстает от мирового лидера — США, у которого на службе есть десять полномасштабных авианосцев, а также девять кораблей, которые можно назвать «легкими авианосцами». Кроме того, американские корабли оснащены ядерными двигателями и более передовыми технологиями.
Тем не менее, скорее всего, амбиции Китая не будут ограничиваться двумя такими судами. Военные эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет в ВМФ Китая появятся новые более совершенные авианосцы.
Добавим, что на прошлой неделе были проведены испытания взлетно-посадочной площадки нового авианосца. С нее взлетел вертолет Changhe Z-18, покружил в воздухе и приземлился на судно через пять минут.
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