Китайский авианосец собственного производства начал тестовое плавание

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости . Первый китайский авианосец собственного производства отправился в тестовое плавание, сообщает Центральное телевидение Китая

Отмечается, что авианосец покинул свой порт базирования в 07.00 по местному времени и начал свое тестовое плавание.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).