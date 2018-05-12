Названа причина крушения Як‐12 в 2017 году в Алма‐Атинской области

Основной причиной катастрофы самолета Як‐12М, которая произошла в июле 2017 года в Алма‐Атинской области Казахстана , и которая унесла жизни двух человек, стало выполнение маневров на чрезмерно малых высоте и скорости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

Самолет Як-12М, который принадлежал ТОО «КазАвиа», упал 27 июля прошлого года в Алма-Атинской области. В результате авиакатастрофы погибли находившиеся на борту пилот и представитель крестьянского хозяйства. Самолет выполнял авиахимработы.

Основной причиной падения самолета явилось выполнение маневров воздушного судна (развороты с креном, превышающим максимально разрешенный) на недопустимо малых высоте и скорости полета.

По данным ведомства, маневры, а также отвлечение внимания и утрата контроля над управлением воздушного судна, высотой и скоростью полета, привели к потере высоты и столкновению самолета с землей с правым креном.

Способствующими факторами, а также недостатками, которые были выявлены в ходе расследования авиакатастрофы, стали злоупотребление командиром самолета алкоголем во время предполетного отдыха, а также возможное непреднамеренное вмешательство в управление воздушным судном пассажира, так как самолет оборудован двойными органами управления. Нахождение в кабине пилота постороннего лица, не связанного с выполнением полетного задания, также названо среди нарушений. Расследование установило, что командир воздушного судна выполнил взлет с массой, которая превышает максимально допустимую взлетную массу для данного самолета.

По результатам расследования комитету гражданской авиации МИР рекомендовано рассмотреть возможность отзыва у ТОО «НАК Казавиа» свидетельства на выполнение авиационных работ, а также ужесточить контроль и надзор над эксплуатантами самолетов, выполняющих различные виды авиационных работ на посадочных площадках вне базовых аэродромов, в части соблюдения членами экипажей режима предполетного отдыха, а также недопущения в кабину воздушных судов посторонних лиц, которые не связаны с выполнением полетного задания.