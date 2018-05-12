Названа причина крушения Як‐12 в 2017 году в Алма‐Атинской области 

Основной причиной катастрофы самолета Як‐12М, которая произошла в июле 2017 года в Алма‐Атинской области Казахстана, и которая унесла жизни двух человек, стало выполнение маневров на чрезмерно малых высоте и скорости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
Самолет Як-12М, который принадлежал ТОО «КазАвиа», упал 27 июля прошлого года в Алма-Атинской области. В результате авиакатастрофы погибли находившиеся на борту пилот и представитель крестьянского хозяйства. Самолет выполнял авиахимработы.
Основной причиной падения самолета явилось выполнение маневров воздушного судна (развороты с креном, превышающим максимально разрешенный) на недопустимо малых высоте и скорости полета.
По данным ведомства, маневры, а также отвлечение внимания и утрата контроля над управлением воздушного судна, высотой и скоростью полета, привели к потере высоты и столкновению самолета с землей с правым креном.
Способствующими факторами, а также недостатками, которые были выявлены в ходе расследования авиакатастрофы, стали злоупотребление командиром самолета алкоголем во время предполетного отдыха, а также возможное непреднамеренное вмешательство в управление воздушным судном пассажира, так как самолет оборудован двойными органами управления. Нахождение в кабине пилота постороннего лица, не связанного с выполнением полетного задания, также названо среди нарушений. Расследование установило, что командир воздушного судна выполнил взлет с массой, которая превышает максимально допустимую взлетную массу для данного самолета.
По результатам расследования комитету гражданской авиации МИР рекомендовано рассмотреть возможность отзыва у ТОО «НАК Казавиа» свидетельства на выполнение авиационных работ, а также ужесточить контроль и надзор над эксплуатантами самолетов, выполняющих различные виды авиационных работ на посадочных площадках вне базовых аэродромов, в части соблюдения членами экипажей режима предполетного отдыха, а также недопущения в кабину воздушных судов посторонних лиц, которые не связаны с выполнением полетного задания.
В Министерстве обороны РФ назвали возможную причину авиакрушения российского военного истребителя Су‐30СМ, который разбился в Сирии почти сразу после взлета с авиабазы Хмеймим. По данным российского ведомства, возможной причиной авиакрушения стала попавшая в двигатель птица. В Минобороны РФ подчеркнули, что огневого воздействия на Су-30СМ не было.