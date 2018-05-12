Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море

В текущем году для экипажа тральщика это первый поход в дальнюю морскую зону.

Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» пополнит постоянное соединение Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

На основании плановой ротации «Турбинист» заменит морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи с февраля 2018 года.

В настоящее время корабль, совершающий плановый переход из Севастополя в Средиземное море, начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

В текущем году для экипажа тральщика это первый поход в дальнюю морскую зону.