Ещё
Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году для экипажа тральщика это первый поход в дальнюю морскую зону.
Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» пополнит постоянное соединение Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
На основании плановой ротации «Турбинист» заменит морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», выполняющий задачи с февраля 2018 года.
В настоящее время корабль, совершающий плановый переход из Севастополя в Средиземное море, начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
В текущем году для экипажа тральщика это первый поход в дальнюю морскую зону.
ТК «Звезда»: последние новости
На сегодняшний день военкоматами ВВО призвано на службу около 5 тысяч граждан В полтора раза увеличилась интенсивность подготовки войск РХБ защиты ЦВО Военные инженеры Северного флота провели финальную тренировку перед всеармейским этапом конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь53
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову253
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову335
ФСБ прокомментировала задержание рыбаков в Азовском море63
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой943
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение