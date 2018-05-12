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Средиземноморская группировка: «Турбинист» сменит «Захарьина»
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Средиземноморская группировка: «Турбинист» сменит «Захарьина» 

Вести.Ru 2 часа назад
Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком «Турбинист» Черноморского флота.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, «Турбинист» заменит морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года. Это плановая ротация, добавил Трухачев.
Корабль уже отправился из Севастополя в Средиземное море, сейчас он проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это первый для «Турбиниста» поход дальнюю морскую зону в этом году, передает "Интерфакс".
Между тем в восточной части акватории Средиземного моря находится атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", за которым следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый". Российский корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Уран».
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