Средиземноморская группировка: «Турбинист» сменит «Захарьина» 

Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком «Турбинист» Черноморского флота.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, «Турбинист» заменит морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года. Это плановая ротация, добавил Трухачев.
Корабль уже отправился из Севастополя в Средиземное море, сейчас он проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это первый для «Турбиниста» поход дальнюю морскую зону в этом году, передает "Интерфакс".
Между тем в восточной части акватории Средиземного моря находится атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", за которым следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый". Российский корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Уран».