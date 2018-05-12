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Упавшая «Каталина»: поисковики России и США обнаружили обломки самолета времен Второй мировой войны
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Упавшая «Каталина»: поисковики России и США обнаружили обломки самолета времен Второй мировой войны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Приморье экспедиция России и США занимается поисками упавших самолетов военных времен.
Во Владивосток прилетели специалисты Агентства по учету потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета.
Совместно с российскими поисковыми группами, они будут искать американские самолеты времен Второй мировой войны.
В первый же день экспедиция двух стран отправилась к месту, где в 1945 году потерпел крушение одна из таких боевых машин — гидроплан «Каталина» врезался в склон горы. Пять человек экипажа не выжили.
Поисковики смогли извлечь на поверхность несколько деталей самолета, определив при этом и площадь разлета обломков.
Экспедиция продлится 10 дней. Запланированы работы в еще трех местах предполагаемых авиа-крушений. Осенью планируется ответный визит специалистов из России в Соединенные Штаты Америки.
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