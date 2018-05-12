Упавшая «Каталина»: поисковики России и США обнаружили обломки самолета времен Второй мировой войны

В Приморье экспедиция России США занимается поисками упавших самолетов военных времен.

Совместно с российскими поисковыми группами, они будут искать американские самолеты времен Второй мировой войны.

В первый же день экспедиция двух стран отправилась к месту, где в 1945 году потерпел крушение одна из таких боевых машин — гидроплан «Каталина» врезался в склон горы. Пять человек экипажа не выжили.

Поисковики смогли извлечь на поверхность несколько деталей самолета, определив при этом и площадь разлета обломков.

Экспедиция продлится 10 дней. Запланированы работы в еще трех местах предполагаемых авиа-крушений. Осенью планируется ответный визит специалистов из России в Соединенные Штаты Америки.