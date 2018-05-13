В ЮВО завершился чемпионат общевойскового объединения ЮВО по офицерскому троеборью

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов в составе 11 команд от соединений и воинских частей общевойскового объединения ЮВО.

Волгограде на базе мотострелкового соединения Южного военного округа прошел чемпионат общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области , по военно-спортивному многоборью (офицерскому троеборью).

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов в составе 11 команд от соединений и воинских частей общевойскового объединения ЮВО. В течение двух дней военнослужащие различных возрастных категорий состязались в стрельбе из пистолета Макарова, 1 и 3-х километровому кроссу и плаванию на дистанции 100-300 метров свободным стилем.

Данный вид спортивного состязания имеет ярко выраженную военно-прикладную направленность и в СССР предшествовал чемпионату под эгидой Спортивного комитета дружественных армий, честь выступления в которой принадлежала сильнейшим военным атлетам.

В начале июля текущего года победители и призеры армейского офицерского многоборья примут участие в чемпионате ЮВО.