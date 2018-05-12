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Беспилотные летательные аппараты общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в ходе тактических учений налетали 7,5 тыс. часов
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Беспилотные летательные аппараты общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в ходе тактических учений налетали 7,5 тыс. часов 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений с помощью беспилотников контролировалось выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО, что позволяло объективно оценить боеготовность армии.
Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, подвели итоги за зимний период обучения.
За время зимнего периода обучения БЛА совершили налет около 7,5 тысяч часов, использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.
Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректировке огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.
В ходе учений беспилотники контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО, что позволяло объективно оценить боеготовность армии. Установленные на самолётах видеокамеры в прямом эфире передавали данные в штаб о скорости движения, прохождении контрольных пунктов и затруднениях, возникающих в пути следования бронетехники.
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