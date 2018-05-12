Командующий ВВС рассказал о подготовке асов пилотажа в Кубинке

По его словам, Центр показа авиационной техники имени Кожедуба готовит здесь настоящих асов пилотажа.

Высококлассные летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи

Андрей Юдинкомандир ВВС России

Юдин подчеркнул, что в авиабазах сейчас становится все больше молодежи — в том числе и в Кубинке. Они проходят обучения в пилотажных группах.

Вот уже 80 лет Центр показа авиационной техники готовит высококлассных летчиков, заявил Андрей Юдин. Свое мастерство пилоты демонстрируют не только в России, но и за рубежом.

«Сегодня для всего авиационного сообщества большая дата — мы отмечаем 80-ю годовщину Центра показа авиационной техники. Восемьдесят лет на этой земле готовят высококлассных летчиков, которые показывают мастерство Воздушно-комических сил как в России, так и за ее пределами», — сказал он.

Андрей Юдин отметил, что в субботу, 12 мая, в Кубинке пройдет набор на контрактную служба, а также концерт музыкальных коллективов. Звездой праздника станет программа полеты ведущих авиационных российских групп — «Беркутов», «Стрижей», «Русских витязей» и «Соколов России».