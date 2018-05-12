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Командующий ВВС рассказал о подготовке асов пилотажа в Кубинке
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Командующий ВВС рассказал о подготовке асов пилотажа в Кубинке 

360tv.ru 1 час назад
Командующий военно‐воздушными силами России генерал‐лейтенант Андрей Юдин дал оценку подготовки летчиков в подмосковной Кубинке, передает РИА «Новости».
По его словам, Центр показа авиационной техники имени Кожедуба готовит здесь настоящих асов пилотажа.
Высококлассные летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи
Андрей Юдинкомандир ВВС России
Юдин подчеркнул, что в авиабазах сейчас становится все больше молодежи — в том числе и в Кубинке. Они проходят обучения в пилотажных группах.
Вот уже 80 лет Центр показа авиационной техники готовит высококлассных летчиков, заявил Андрей Юдин. Свое мастерство пилоты демонстрируют не только в России, но и за рубежом.
«Сегодня для всего авиационного сообщества большая дата — мы отмечаем 80-ю годовщину Центра показа авиационной техники. Восемьдесят лет на этой земле готовят высококлассных летчиков, которые показывают мастерство Воздушно-комических сил как в России, так и за ее пределами», — сказал он.
Андрей Юдин отметил, что в субботу, 12 мая, в Кубинке пройдет набор на контрактную служба, а также концерт музыкальных коллективов. Звездой праздника станет программа полеты ведущих авиационных российских групп — «Беркутов», «Стрижей», «Русских витязей» и «Соколов России».
Летчик‐инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал, почему советский многоцелевой истребитель Су‐27 так пугает США и НАТО.
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