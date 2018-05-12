Командующий Объединенных сил Украины посетил иностранцев, воюющих за ВСУ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости . Командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев посетил одно из подразделений в Донбассе, в котором проходят службу добровольцы из других государств, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины в субботу в Facebook.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений, в котором проходят службу воины-добровольцы из других государств. На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надежной обороны наших позиций. По итогам конструктивного диалога Сергей Наев принял ряд решений", — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся, однако в субботу на сайте минобороны страны также появилось сообщение, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому выплаты иностранцам, воевавшим в ВС Украины, в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности приравниваются к выплатам для украинских военных.