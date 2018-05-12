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Второй летный образец авиалайнера МС-21 впервые поднялся в воздух
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Второй летный образец авиалайнера МС-21 впервые поднялся в воздух 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
К флагману российского гражданского авиастроения приковано едва ли не все внимание наших специалистов данной отрасли. Это один из немногих отечественных пассажирских самолетов, разработанных не в СССР, а непосредственно в современной России. Если набивший оскомину Sukhoi Superjet 100 можно считать «пробой пера», то с МС-21 связаны по-настоящему большие надежды. По сути, именно от этой машины будет зависеть дальнейшая судьба гражданского авиастроения РФ.
Год назад, 28 мая 2017 года, впервые поднялся в небо первый летный образец самолета. Испытания в целом признали успешными. Между тем многие обратили внимание на затянувшийся «перерыв» в программе. Сейчас негативные слухи развеял первый полет второго летного образца
Испытания машины провели на высоте трех тысяч метров, скорость самолета составляла до 400 км/ч. Эти тесты признали успешными. Сейчас силами корпорации «Иркут» собраны в общей сложности три самолета МС-21. Один используют не для полетов, а для статических испытаний на территории Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского. Кроме этого, в настоящий момент ведут постройку еще трех машин МС-21-300.
Выкатка самолета МС-21 / ©youtube
Известно, что второй летный образец МС-21 получил ряд улучшений, которые дали возможность устранить недостатки, выявленные при первом летном испытании. Во время полета летчики провели анализ устойчивости и управляемости при разной механизации крыла и различных положениях шасси. Кроме этого, протестировали бортовое оборудование.
Первый полет, 28 мая 2017 года / ©wikipedia
МС-21 является ближне-среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом. Разработчики — ОКБ Яковлева и корпорация «Иркут». Сейчас разрабатывают версии МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест). Старт серийного выпуска ранее планировали на 2017 год, однако впоследствии перенесли сначала на 2018 год, а затем на 2019-й.
В будущем самолет должен получить российский двигатель ПД-14, который не так давно приступил к новому этапу испытаний.
Ранее стало известно, что по состоянию на конец мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составил 285 самолетов, из числа которых на 185 машин заключили твердые контракты. Впрочем, до настоящего коммерческого успеха проекту еще далеко. На сегодняшний день самолет почти не заинтересовал зарубежных покупателей. В то же время позиции Boeing и Airbus только укрепились, а китайцы испытывают главного конкурента МС-21 — самолет Comac C919.
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