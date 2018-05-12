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Российские военные самолеты совершили плановый облет Северного Морского пути
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Российские военные самолеты совершили плановый облет Северного Морского пути 

Авторадио 31 минуту назад
Российские военные самолеты совершили плановый облет Северного Морского пути Стратегические бомбардировщики Ту-95МС (его еще называют «медведем») и противолодочные ТУ-142 при поддержке истребителей ВКС прошли над нейтральными водами Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Маршрут получился длинным, дозаправились самолеты прямо в воздухе, отмечает Минобороны. Американцев полет заставил понервничать. С авибазы на Аляске США подняли в воздух истребители, но признали, что нарушения воздушного пространства со стороны наших летчиков не было. В российском оборонном ведомстве подчеркнули: все полеты выполняются в соответствии с Международными правилами.
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