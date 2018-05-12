Названы сроки появления «Посейдонов» в России

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступит на вооружение в Военно-морской флот (ВМФ) России до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что носителем «Посейдона» станет атомная подлодка, которая сейчас строится на «Севмаше» . По данным источника, в данный момент идёт работа по созданию сразу двух подлодок: «Белгород» и «Хабаровск».

Специалисты уже испытали основной элемент беспилотника. По словам главнокомандующего ВМФ Владимира Королёва, «Посейдон» сможет двигаться под водой на глубине больше одного километра. При этом он будет не замечен противником.