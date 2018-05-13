В ВВО завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и эки-пажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой единице техники.

На следующей неделе в войсках Восточного военного округа будет полностью завершен перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Обслуживание техники проводилось как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Данные регламентные работы выполняются в целях подготовки узлов и агрегатов машин к климатическим условиям применения ВВТ.

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой единице техники, в том числе проводят проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену масел, смазок и др.

В связи с особенностями климатических условий Дальнего Востока и Восточной Сибири, обусловленных высокими летними температурами, особое внимание будет уделено обслуживанию систем охлаждения военной техники.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам.