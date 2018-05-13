Ещё
В ВВО завершается перевод техники на летний режим эксплуатации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВВО завершается перевод техники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и эки-пажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой единице техники.
На следующей неделе в войсках Восточного военного округа будет полностью завершен перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.
Обслуживание техники проводилось как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Данные регламентные работы выполняются в целях подготовки узлов и агрегатов машин к климатическим условиям применения ВВТ.
На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой единице техники, в том числе проводят проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену масел, смазок и др.
В связи с особенностями климатических условий Дальнего Востока и Восточной Сибири, обусловленных высокими летними температурами, особое внимание будет уделено обслуживанию систем охлаждения военной техники.
Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам.
ТК «Звезда»: последние новости
В Севастополе в честь 235-летия Черноморского флота пройдёт хоккейный турнир –– Кубок адмирала Ф.Ф. Ушакова Первый авианосец китайского производства отправился в тестовое плавание Проект «Раптор»: что известно о современном патрульном катере ВМФ РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту385
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской50
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке294
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП61
«У Москвы есть ответ США»115
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ
Украина В мире
01:14
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение