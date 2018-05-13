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Участвовавшие в параде на Красной Площади самолеты и вертолеты вернулись в пункты постоянной дислокации
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Участвовавшие в параде на Красной Площади самолеты и вертолеты вернулись в пункты постоянной дислокации 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в военном параде приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Все авиационные экипажи ВКС, задействованные в параде на Красной площади, вернулись с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации.
В этом году в военном параде приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Открывали парад вертолеты армейской авиации. Следом за ними в разной последовательности пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25.
Впервые в параде были задействованы новейшие истребители Су-57 и самолеты МиГ-31К с комплексом «Кинжал».
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