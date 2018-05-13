В Иркутске начались летные испытания второго опытного самолета МС-21

При постройке новой машины, как сообщает минпромторг, были учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета, который сейчас выполняет программу на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском

Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 километров в час. Программа полета включала проверку нового отечественного авиалайнера на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования. По словам летчика-испытателя Василия Севастьянова, полет прошел в штатном режиме.