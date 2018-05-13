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В Иркутске начались летные испытания второго опытного самолета МС-21
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В Иркутске начались летные испытания второго опытного самолета МС-21 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
При постройке новой машины, как сообщает минпромторг, были учтены результаты летных испытаний первого опытного самолета, который сейчас выполняет программу на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском.
Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 километров в час. Программа полета включала проверку нового отечественного авиалайнера на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования. По словам летчика-испытателя Василия Севастьянова, полет прошел в штатном режиме.
"На Иркутском авиационном заводе введена в строй самая современная линия сборки новейших гражданских лайнеров, — рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Применяются конструкции из полимерных композиционных материалов. Их широкое использование — одно из основных преимуществ самолета".
Сейчас на Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин. «Параллельно с летными и статическими испытаниями ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера», — сказал глава минпромторга Денис Мантуров. Базовой версией нового самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. Планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест и рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров. Ранее сообщалось, что первый МС-21 будет поставлен "Аэрофлоту" в 2020 году.
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