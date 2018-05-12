В Иркутске испытали второй образец нового пассажирского лайнера 

12 мая в Иркутске совершил свой первый полёт второй лётный образец нового российского пассажирского лайнера МС-21.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник на Иркутском авиазаводе, самолёт совершил свой первый успешный полёт с аэродрома завода.
При этом отмечается, что его отличительной особенностью стало то, что лайнер сразу летал с убранным шасси.
Напомним, в конце марта стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершена постройка второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.
Кроме того, здесь также собран фюзеляж третьего самолёта МС-21-300. И уже ведётся сборка отсеков и агрегатов четвёртой машины. Таким образом, всего в лётных испытаниях планируется задействовать четыре пассажирских лайнера МС-21-300.
Самый первый пассажирский самолёт МС-21-300 был собран на Иркутском авиационном заводе в 2017 году. В настоящее время он проходит лётные испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова в городе Жуковский.
Справка «СП»
Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — гражданский проект корпорации «Иркут». Базовой версией самолёта является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест.
Также планируется запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест и МС-21-400 на более 200 пассажиров.
С 2020 года «Иркут» предположительно будет ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — увеличит производство до 70 машин в год.