В Иркутске испытали второй образец нового пассажирского лайнера

12 мая в Иркутске совершил свой первый полёт второй лётный образец нового российского пассажирского лайнера МС-21.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник на Иркутском авиазаводе , самолёт совершил свой первый успешный полёт с аэродрома завода.

При этом отмечается, что его отличительной особенностью стало то, что лайнер сразу летал с убранным шасси.

Напомним, в конце марта стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершена постройка второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.

Кроме того, здесь также собран фюзеляж третьего самолёта МС-21-300. И уже ведётся сборка отсеков и агрегатов четвёртой машины. Таким образом, всего в лётных испытаниях планируется задействовать четыре пассажирских лайнера МС-21-300.

Самый первый пассажирский самолёт МС-21-300 был собран на Иркутском авиационном заводе в 2017 году. В настоящее время он проходит лётные испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова в городе Жуковский

Справка «СП»

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — гражданский проект корпорации «Иркут» . Базовой версией самолёта является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест.

Также планируется запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест и МС-21-400 на более 200 пассажиров.

С 2020 года «Иркут» предположительно будет ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — увеличит производство до 70 машин в год.