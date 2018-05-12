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Источник: ВМФ России получит на вооружение подводные беспилотники «Посейдон» до 2027 года
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Источник: ВМФ России получит на вооружение подводные беспилотники «Посейдон» до 2027 года 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» с атомной энергетической установкой поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, их носителем станет строящаяся на "Севмаше" новая атомная подлодка. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Система «Посейдон» включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца программы. В ее состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на «Севмаше», — сказал собеседник агентства.
Источник не уточнил тип субмарины-носителя, но отметил, что «это будет не подлодка пятого поколения „Хаски“.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
На „Севмаше“ строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А „Белгород“ была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов. Еще одна атомная подлодка специального назначения „Хабаровск“ была заложена в июле 2014 года. По неподтвержденным данным, подлодка строится по проекту 09851 и может выступать в роли носителя как различных глубоководных аппаратов, так и новой системы вооружения.
Аппарат „Посейдон“
О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2018 года. Позже главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника, система наведения позволит аппаратам самостоятельно выходить к цели с высокой точностью.
По данным Королева, аппараты вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Уже проведены испытания основного элемента беспилотника — ядерной энергетической установки, благодаря которой аппарат сможет двигаться на глубине свыше 1 км на большой скорости, оставаясь незамеченным. Аппарат получил название „Посейдон“ в ходе открытого голосования на сайте Минобороны
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