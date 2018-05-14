Поисковики РФ и США обследовали место падения самолета «Каталина» в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 14 мая. / ТАСС /. Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье обследовала место падения американского самолета Catalina, разбившегося в 1945 году в тайге. Поисковики извлекли из земли образцы обшивки и фрагменты военной формы, сообщил в понедельник официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский

"Ученые и военные специалисты, которые обеспечивают практическую деятельность Российско-американской комиссии по военнопленным и пропавшим без вести, на первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 Catalina отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота.

Участники экспедиции с применением специального оборудования провели осмотр места падения самолета, обследовали прилегающую территорию, выполнили бурение шурфов в местах предполагаемого нахождения обломков. Поисковикам удалось извлечь на поверхность образцы обшивки летающей лодки и ряд маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения", — сообщил Воскресенский.

По его словам, все находки задокументировали и сняли на фото и видео с привязкой к местности, где они были найдены. Теперь работу продолжат ученые в лаборатории.

Совместная поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения на территории края американских самолетов работает в Приморье в соответствии с планом международного военного сотрудничества Министерства обороны России . Вместе с российскими поисковиками работает группа военнослужащих Агентства по учету потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета.

Планируется, что работа совместной экспедиции продлится до 25 мая.

В военные годы для нужд советской армии по ленд-лизу было поставлено более 200 таких машин разных модификаций, имевших большой радиус действия.