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В Приморье поисковики из РФ и США обследовали место падения самолета
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В Приморье поисковики из РФ и США обследовали место падения самолета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморье стартовала совместная российско-американская экспедиция, участники которой намерены исследовать четыре предполагаемых места падения американских самолетов, которые приходятся на годы Великой Отечественной и «холодной войны».
По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского, в первые дни работы участники экспедиции обследовали таежную территорию в относительной близости от Владивостока, где в 1945 году потерпел крушение американский самолет PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота. Таких машин в советской армии было немало — в военные годы по ленд-лизу было поставлено более 200 «летающих лодок» различных модификаций.
Поисковики из США уже работали в этом районе в 2005 и 2006 годах, но тогда они не успели сделать все, что хотели. Теперь, с помощью специального оборудования они осмотрели место падения самолета и прилегающую территорию. Им удалось извлечь на поверхность образцы обшивки, несколько маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения. Но говорить о выводах пока рано — найденные артефакты ученым предстоит исследовать в лаборатории.
Следующей точкой станут окрестности Арсеньева, где предположительно в годы «холодной войны» упал один из американских самолетов.
Как подчеркнул Воскресенский, для участия в экспедиции, которая проходит по плану международного сотрудничества минобороны, во Владивосток прибыла группа специалистов агентства по учету потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питсбургского университета. С российской стороны, кроме военных, привлекли участников приморского объединения «Авиапоиск». Цель поисковых групп — подтверждение национальной принадлежности погибших самолетов и установление судеб их экипажей.
— Опираясь на прежние договоренности, российская сторона обеспечивает условия американским специалистам, предоставляет автотранспорт и вертолеты для работы в труднодоступных районах, — добавил Воскресенский.
Подведение итогов экспедиции запланировано на 25 мая.
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