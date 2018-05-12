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Особый режим: в Ярославской области на боевое дежурство заступил вертолёт Ка-32
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Особый режим: в Ярославской области на боевое дежурство заступил вертолёт Ка-32 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Вчера в Ярославской области начал нести боевое дежурство вертолёт Ка-32 МЧС России. Воздушное судно базируется в аэропорту Ярославль в Туношне.
— Воздушное судно начало дежурство на территории региона по приказу министра Владимира Пучкова, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. — Оно предназначено для экстренного реагирования на ЧС, связанные с природными пожарами на территории Ярославской области. Экипаж, заступивший на дежурство, прибыл из Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Дальность полета борта МЧС России составляет 600 км, продолжительность — до 3,5 часов. Перевозить вертолет способен 13 человек, максимальный взлетный вес воздушного судна — 11100 килограммов.
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32 предназначен для тушения пожаров на верхних этажах зданий и установки защитных пенных полос. Ещё он укомплектован специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ.
Вчера в Ярославской области был введён особый противопожарный режим. Теперь людей будут штрафовать за пикники на даче и прогулки по лесу
Скорее всего, Ка-32 поможет спасателям быстрее решать проблемы с пожарами в лесах и дачных посёлках.
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