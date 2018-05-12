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В Минобороны рассказали о плановом полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
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В Минобороны рассказали о плановом полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте.
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает пресс— служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что полеты проходили над нейтральными водами, в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств.
Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте. Их сопровождали истребители МИГ-31 и СУ-35.
В оборонном ведомстве также отмечают, что российские пилоты дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики и Черного моря.
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