В Минобороны рассказали о плановом полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС 

Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте.
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает пресс— служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что полеты проходили над нейтральными водами, в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств.
Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте. Их сопровождали истребители МИГ-31 и СУ-35.
В оборонном ведомстве также отмечают, что российские пилоты дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики и Черного моря.