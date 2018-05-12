В Минобороны рассказали о плановом полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает пресс— служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что полеты проходили над нейтральными водами, в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств.

Экипажи воздушных судов отрабатывали дозаправку топливом на большой высоте. Их сопровождали истребители МИГ-31 и СУ-35.