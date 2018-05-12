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В Минобороны отреагировали на сближение самолётов РФ и США
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Минобороны: американские истребители 40 минут сопровождали самолёты ВКС России 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 в ходе планового полёта над нейтральными водами отработали дозаправку в воздухе, во время одного из участков их сопровождали американские истребители. Об этом заявил представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
≥≥ ВВС США перехватили два российских Ту-95
«В ходе 17-часового полёта экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).
По его словам, «на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолёты ВКС России в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США».
«Лётчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана», — пояснил Конашенков.
Представитель Минобороны подчеркнул, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.
Ранее в США заявили о перехвате российских самолётов Ту-95 у берегов Аляски.
В Минобороны России отметили, что российские самолёты выполняли плановые полёты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.
RT на русском: последние новости
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