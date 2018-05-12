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Российские боевые самолеты провели облет северных широт
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Российские боевые самолеты провели облет северных широт 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе облета самолеты дальней и морской авиации сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35.
Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, действую в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и не нарушая границ других государств, напоминает РИА Новости.
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