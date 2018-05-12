Турки будут взывать вражеские корабли «скатами»

Сотрудники турецкой компании Albayrak Savunma и Черноморского технического университета в Трабзоне занялись созданием новых подвижных морских мин, предназначенных для поражения кораблей противника, передает издание Defense News.

Замаскированные под скатов устройства Wattozz (что созвучно турецкому слову vatoz — «морской скат») будут управляться с помощью шифрованных гидроакустических сигналов и получат систему защиты от морских хищников, которые могут принять их за настоящих плоских рыб.

По задумке создателей, данный тип мин будет позиционироваться как роботы-камикадзе. Каждую из них оснастят боевой частью, тремя электромоторами, системой связи и двумя камерами, которые установят в «глазницы» ската. Одного заряда аккумулятора Wattozz хватит на то, чтобы перемещаться под водой на скорости около десяти километров в час на протяжении 12 часов.

«Умные» мины смогут ложиться на дно и переходить в энергосберегающий режим. По команде оператора снаряд будет «просыпаться», подплывать к указанному кораблю и примагничиваться к его корпусу. После этого его можно будет либо сразу подорвать, либо перевести в спящий режим, чтобы задействовать позже.

Отмечается, что работа над подводными роботами-камикадзе ведется в течение последних двух лет. По словам разработчиков, презентация мин Wattozz состоится в ближайшие три месяца.

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