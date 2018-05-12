Ещё
Турки будут взывать вражеские корабли «скатами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турки будут взывать вражеские корабли «скатами» 

Мир24 1 час назад
Сотрудники турецкой компании Albayrak Savunma и Черноморского технического университета в Трабзоне занялись созданием новых подвижных морских мин, предназначенных для поражения кораблей противника, передает издание Defense News.
Замаскированные под скатов устройства Wattozz (что созвучно турецкому слову vatoz — «морской скат») будут управляться с помощью шифрованных гидроакустических сигналов и получат систему защиты от морских хищников, которые могут принять их за настоящих плоских рыб.
По задумке создателей, данный тип мин будет позиционироваться как роботы-камикадзе. Каждую из них оснастят боевой частью, тремя электромоторами, системой связи и двумя камерами, которые установят в «глазницы» ската. Одного заряда аккумулятора Wattozz хватит на то, чтобы перемещаться под водой на скорости около десяти километров в час на протяжении 12 часов.
«Умные» мины смогут ложиться на дно и переходить в энергосберегающий режим. По команде оператора снаряд будет «просыпаться», подплывать к указанному кораблю и примагничиваться к его корпусу. После этого его можно будет либо сразу подорвать, либо перевести в спящий режим, чтобы задействовать позже.
Отмечается, что работа над подводными роботами-камикадзе ведется в течение последних двух лет. По словам разработчиков, презентация мин Wattozz состоится в ближайшие три месяца.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Шойгу приказал провести салют из 30 залпов в День Победы В России испытают новый десантный вертолет Ми-38Т В Ленобласти спустили на воду новый корвет – «Шквал»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ612
У Ирины Шейк выпали бока из платья6
Умер Юрий Киндрат7
В НАТО заявили о возрождении российской армии6
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру24
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение