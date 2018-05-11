Экипаж ракетного катера Черноморского флота совершит заход в международный детский центр Артек

Он пройдет в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 235-летию со дня основания ЧФ, и продолжит многолетнюю традицию сотрудничества моряков — черноморцев с крупнейшим детским центром в стране и мире.

13 мая ракетный катер «Р-60» Черноморского флота совершит заход в Международный детский центр Артек.

В День Черноморского флота экипаж катера примет на борту артековцев и проведёт для них экскурсии.

Моряки расскажут об истории катера, его участии в дальних походах и учениях, покажут устройство и основное вооружение боевого корабля.

Заход ракетного катера пройдет в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 235-летию со дня основания Черноморского флота, и продолжит многолетнюю традицию сотрудничества моряков — черноморцев с крупнейшим детским центром в стране и мире.