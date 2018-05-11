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Экипаж ракетного катера Черноморского флота совершит заход в международный детский центр Артек
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Экипаж ракетного катера Черноморского флота совершит заход в международный детский центр Артек 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Он пройдет в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 235-летию со дня основания ЧФ, и продолжит многолетнюю традицию сотрудничества моряков — черноморцев с крупнейшим детским центром в стране и мире.
13 мая ракетный катер «Р-60» Черноморского флота совершит заход в Международный детский центр Артек.
В День Черноморского флота экипаж катера примет на борту артековцев и проведёт для них экскурсии.
Моряки расскажут об истории катера, его участии в дальних походах и учениях, покажут устройство и основное вооружение боевого корабля.
Заход ракетного катера пройдет в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 235-летию со дня основания Черноморского флота, и продолжит многолетнюю традицию сотрудничества моряков — черноморцев с крупнейшим детским центром в стране и мире.
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