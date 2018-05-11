Морские пехотинцы Балтийского флота, участвовавшие в военном параде на Красной площади, вернулись в места постоянной дислокации

Военнослужащие приступили к выполнению плановых задач боевой учебы — совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных задач в составе подразделений.

Более 400 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота, участвовавших в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве , самолетами военно-транспортной авиации вернулись в Калининградскую область

В этом году морские пехотинцы Балтики в 14 раз подряд принимали участие в главном параде страны и совместно с курсантами ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» представляли на нем Военно-Морской Флот России

Среди соединений и воинских частей ВМФ соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты флота принимают участие в параде ежегодно.

После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащие приступили к выполнению плановых задач боевой учебы — совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных задач в составе подразделений.