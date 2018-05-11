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Морские пехотинцы Балтийского флота, участвовавшие в военном параде на Красной площади, вернулись в места постоянной дислокации
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Морские пехотинцы Балтийского флота, участвовавшие в военном параде на Красной площади, вернулись в места постоянной дислокации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие приступили к выполнению плановых задач боевой учебы — совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных задач в составе подразделений.
Более 400 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота, участвовавших в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, самолетами военно-транспортной авиации вернулись в Калининградскую область.
В этом году морские пехотинцы Балтики в 14 раз подряд принимали участие в главном параде страны и совместно с курсантами ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» представляли на нем Военно-Морской Флот России.
Среди соединений и воинских частей ВМФ соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты флота принимают участие в параде ежегодно.
После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащие приступили к выполнению плановых задач боевой учебы — совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных задач в составе подразделений.
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