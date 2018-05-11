В войсках ЗВО началась проверка качества перевода боевой техники на летний режим эксплуатации

В ходе проводимых мероприятий на всей штатной колесной и гусеничной технике подразделений производится замена технических жидкостей и масел, регулировка агрегатов, электрических и боевых информационных систем.

В соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской и Калининградской областях, началась проверка завершения перевода вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации. Проверку осуществляет комиссия Главного автобронетанкового управления Минобороны России

В целях качественного проведения работ по переводу ВВТ на летний режим эксплуатации в каждой воинской части было создано более 30 специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в местах дислокации воинских частей, так и в полевых условиях.

В ходе проводимых мероприятий на всей штатной колесной и гусеничной технике подразделений производится замена технических жидкостей и масел, регулировка агрегатов, электрических и боевых информационных систем. С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур.

Всего в соединениях и воинских частях ЗВО на летний режим эксплуатации будет переведено более 50 тысяч единиц автомобильной и боевой техники.