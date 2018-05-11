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Объединенный учебный центр ВМФ России завершил очередной цикл обучения морских пехотинцев для групп антитеррора на кораблях
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Объединенный учебный центр ВМФ России завершил очередной цикл обучения морских пехотинцев для групп антитеррора на кораблях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специально подготовленные морские пехотинцы в настоящее время находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.
Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт— Петербурге завершил очередной цикл обучения морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне.
Около 100 военнослужащих прошли подготовку на базе учебного центра морской пехоты, структурно входящего в Объединенный учебный центр (ОУЦ) ВМФ России, и убыли к местам службы.
Для подготовки морских пехотинцев к действиям в составе антитеррористических групп на кораблях разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда, при решении задач антипиратского характера.
Морские пехотинцы также проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.
Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт, так как уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.
Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.
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