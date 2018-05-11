Объединенный учебный центр ВМФ России завершил очередной цикл обучения морских пехотинцев для групп антитеррора на кораблях

Специально подготовленные морские пехотинцы в настоящее время находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.

Объединенный учебный центр ВМФ России Санкт— Петербурге завершил очередной цикл обучения морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне.

Около 100 военнослужащих прошли подготовку на базе учебного центра морской пехоты, структурно входящего в Объединенный учебный центр (ОУЦ) ВМФ России, и убыли к местам службы.

Для подготовки морских пехотинцев к действиям в составе антитеррористических групп на кораблях разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда, при решении задач антипиратского характера.

Морские пехотинцы также проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.

Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт, так как уже на протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования.

Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.