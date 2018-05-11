«Армата»: чем она превосходит американские танки

Новейшая российская боевая платформа «Армата» (Т-14) получила высокую оценку зарубежных военных экспертов. По их мнению, «Армата» по многим параметрам превосходит американский танк «Абрамс» (М1) — основную боевую машину, находящуюся на вооружении армии США

Универсальная машина

Американское аналитическое издание «The National Interest» пытается выгородить свой танк, заявляя, что «Абрамс» сопоставим с машинами союзнических армий — немецким «Леопардом-2», британским «Челленджером-2», французским «Леклерком», израильским «Меркавой-4». Не уступает он и российской «Армате», — уверены в издании. Но это не совсем справедливо.

Главное преимущество «Арматы» перед конкурентами заключена в классе машины — это уже не просто танк, а многоцелевая, тактическая боевая платформа пригодная для спецопераций, танковых сражений, обнаружения и ликвидации ракет противника. Она с равным успехом может использоваться при уничтожении как наземных, так и воздушных целей.

«Абрамс» изначально был создан для выполнения узкоспециализированной задачи — уничтожения советских танковых колонн на европейском театре военных действий. По мнению экспертов, слишком скромно для танка, так как эта функция скорее в зоне ответственности противотанковой САУ.

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко подчеркнул, что отличительная особенность «Арматы» — слияние огневой мощи, управляемости и защиты. По его словам, универсальность нашей машины была сразу же оценена на Западе, о чем свидетельствует начавшаяся модернизация немецких «Леопардов» и американских «Абрамсов»,

Разница между «Арматой» и «Абрамсом» видна уже в параметрах производительности двигателя. При одинаковой мощности двигателей в 1500 л.с. вес российской боевой платформы составляет 48 тонн, американского танка — 63 тонн, что позволяет Т-14 развивать скорость до 75 км/ч и покрывать расстояние в 500 км, в то время как М1 способен разогнаться лишь до 67 км/ч и преодолеть дистанцию в 460 км.

Кроме того, есть принципиально важный момент: «Армата» на сегодняшний день — единственный в мире танк, имеющий беспилотную башню, что существенно повышает живучесть как экипажа, так и самой машины.

Защита

У «Абрамса» предусмотрена динамическая защита брони, которая представляет собой навешанный на корпус танка дополнительный панцирь, начиненный взрывчаткой, которая подрывает и частично повреждает подлетевший боеприпас противника.

Динамической защитой брони («Малахит») оснащена и «Армата», однако она заметно эффективнее, чем на американской машине. Новейшие композитные материалы и специальная сталь в 95% случаев способны разрушить прочный сердечник любого подкалиберного снаряда.

М1 также оснащен системой активной защиты Softkill, цель которой — создавать помехи системам слежения полуавтоматических противотанковых ракетных комплексов. Собственно и все. Softkill не идет ни в какое сравнение с комплексом активной защиты «Афганит», установленном на Т-14.

«Афганит» использует две системы защиты для обнаружения целей, представляющих угрозу безопасности машины — оптико-локационную и радиолокационную. Радары «Арматы», имеющие 4 активные фазированные антенные решетки, способны практически мгновенно распознавать угрозу и сопровождать летящие с гиперзвуковой скоростью воздушные цели на расстоянии до 100 километров.

Перехват быстрых боеголовок осуществляется в радиусе от 15 до 20 метров выстрелами гранат, медленные боезаряды уничтожаются очередями самонаводящегося крупнокалиберного пулемета.

Нападение

Эксперт из США по вопросам обороны и безопасности Кайл Мизоками отмечает, что «Армата» способна поразить цель противотанковой ракетой на расстоянии до 12 километров, в то время как «Абрамс» стреляет куда ближе — на 4 километра. Более того, в отличие от американского танка дальнобойные управляемые ракеты Т-14 могут использоваться не только против наземных целей, но и авиации и беспилотников.

Даже в танковой дуэли «Армата» окажется сильнее «Абрамса»: ведь она с безопасного расстояния может поразить любой танк, а ее американский визави вынужден будет использовать для этого условия ландшафта. К примеру, в Сирийской пустыне у «Абрамса» не много шансов спрятаться от российской бронемашины.

Т-14 имеет преимущество и в скорострельности, так как у «американца» нет автомата заряжания пушки — эту функцию выполняет специальный член экипажа. Скажем, в условиях поворачивающейся башни это будет делать весьма затруднительно. В целом аналитики уверены, что во время боя на средних и дальних дистанциях при равном классе экипажей победителем вероятнее всего окажется «Армата».