В США заговорили об опасности нового китайского бомбардировщика

Новый стелс-бомбардировщик H-20, разрабатываемый Китаем , сможет успешно противостоять американским системам ПВО, пишут военные СМИ.

В соцсетях КНР продолжают распространяться слухи о стелс-бомбардировщике производства Китайской государственной авиационной компании (AVIC). Видео с изображением самолета следующего поколения недавно появилось в Weibo в группе Центрального телевидения Китая.

На видео показаны все разработки китайской авиаиндустрии. В конце ролика появляется изображение, предположительно, бомбардировщика H-20 с надписью The Next [следующий], намекающая на создание такого самолета в ближайшем будущем.

Китай, скорее всего, создает не один, а два новых стратегических стелс-бомбардировщика, пишет Task and Purpose. По мнению издания, созданные ранее истребители J-20 и J-31 показывали, что Китай вне всякого сомнения способен производить качественные стелс-самолеты.

Сейчас китайская армия имеет в своем распоряжении лишь бомбардировщики H-6K, которые являются лицензионными копиями советского Ту-16. Дорогостоящее создание дозвукового бомбардировщика H-20 и сверхзвукового JH-XX свидетельствует о том, что Китай как можно быстрее пытается догнать США , пишет автор.

По его мнению, H-20 основан на проекте американского B-2 Spirit. Из некоторых сообщений ясно, что китайский стелс-бомбардировщик может полететь уже в 2019 году, отмечается в материале.

Журналист отмечает, что США придется бороться с невидимым H-20, который будет способен пролететь через Тихий океан и атаковать объекты Пентагона , оставшись незаметным для американских ПВО. Называется даже возможная цель бомбардировщиков — стратегическая авибаза Гуам в Тихом океане.

Данных о характеристиках H-20 немного. Портал NextBigFuture перечислил предполагаемые параметры нового стелс-бомбардировщика. В материале говорится, что стелс-характеристики самолета будут схожи с американскими и российскими бомбардировщиками. Как и новейшие разработки этих двух стран, китайская машина создана по аэродинамической схеме «летающего крыла». H-20 сможет летать на дальность более 10 тыс. км, его боевой радиус составит более 5 тыс. км.

Новый бомбардировщик, по данным журналистов, будет обладать немного меньшей бомбовой нагрузкой, чем американский B-2A (23 тонны), но большей, чем H-6K. H-20 сможет применять как ядерное оружие, так и обычные ракеты. Также он получит способность успешно защищаться с помощью радара, электронной платформы и микроволновой и лазерной аппаратуры. Вооружен бомбардировщик будет в том числе гиперзвуковыми ракетами, пишет автор.

Журналисты также опубликовали еще одну версию внешнего вида бомбардировщика, выполненную художником.

Ранее китайский журнал Aerospace knowledge поместил на обложку изображение перспективного дальнего бомбардировщика H-20 следующего поколения. Его внешний вид отличается от изображения, опубликованного в американских СМИ.

Впервые о разработке этой машины в Китае стало известно в 2016 году. Утверждалось, что самолет-невидимка будет способен нести стратегические крылатые ракеты.