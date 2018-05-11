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Глава Крыма поздравил черноморцев с 235-летием флота
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Глава Крыма поздравил черноморцев с 235-летием флота 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сергей Аксёнов поздравил моряков с 235-летием Черноморского флота России. Глава Крыма выступил на торжественном собрании в Севастополе по случаю праздничной даты, передает агентство КИА. Аксёнов заявил, что современные моряки-черноморцы стали достойными продолжателями героической истории ЧФ, защищают границы и национальные интересы РФ. Он также отметил немаловажный вклад Черноморского флота в воссоединение Крыма с Россией. Причём, даже в то время, когда Крым входил в состав Украины, жители полуострова были уверены, что их сможет защитить только Черноморский флот РФ, подчеркнул председатель Совета министров Республики Крым.
В свою очередь командующий Черноморским флотом Александр Витко остановился на славных страницах ЧФ со времён Екатерины II. Однако, как отметил адмирал, нельзя жить только прошлым, поэтому современные черноморцы создают новую, современную летопись флота. Во время праздничного собрания личному составу Черноморского флота вручены благодарности командования.
Черноморский флот был основан в 1783 году указом Екатерины Великой после присоединения Крыма к Российской империи. 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, где был заложен Севастополь.
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