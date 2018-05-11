У Лондона нет денег на вооружение

Минобороны Великобритании не обладает достаточным бюджетом, чтобы провести модернизацию Вооружённых сил страны. Об этом в пятницу сообщила газета The Independent со ссылкой на доклад депутатов палаты общин.

Согласно документам, военное ведомство должно было потратить на вооружение порядка 180 миллиардов фунтов стерлингов. В том числе финансы должны были пойти на создание нового поколения атомных подводных лодок и фрегатов, а также на закупку самолётов F-35.

Но на сегодняшний день выяснилось, что все планы могут сорваться, так как у Минобороны просто нет денег на их осуществление. По предварительным данным, дефицит может достигать суммы почти в 21 миллиард фунтов.

В связи с этим парламентарии адресовали руководству ведомства гневные обвинения в потере контроля над бюджетными расходами.