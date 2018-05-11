Индийские военные превратили танк Т‐90С в необычный аппарат 

Военнослужащие индийской армии придумали необычное применение танку Т‐90С. Фотографии модернизированной машины появились в Twitter‐аккаунте вооруженных сил государства.
На фото в публикации видно, что сверху одной из башен боевых машин установлены кресла, на которых могут сидеть высокопоставленные военные и наблюдать за тем, что поисходит вокруг.
Снимок был сделан во время учений, в которых участвовали более 25 тысяч военных, а также авиация и бронетехника.
Танк-90С поступил на вооружение индийской армии в 1993 году. Его масса — 46 тонн, а экипаж составляет три человека.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил губернатору Санкт‐Петербурга Георгию Полтавченко назвать международный аэропорт Пулково именем императора Александра III. Парламентарий объяснил это тем, что император был покровителем разработок прообразов первых самолетов. В тоже время именно в северной столице в конце позапрошлого века зарождалась мировая авиация.