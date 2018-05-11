Индийские военные превратили танк Т‐90С в необычный аппарат

Военнослужащие индийской армии придумали необычное применение танку Т‐90С. Фотографии модернизированной машины появились в Twitter‐аккаунте вооруженных сил государства.

На фото в публикации видно, что сверху одной из башен боевых машин установлены кресла, на которых могут сидеть высокопоставленные военные и наблюдать за тем, что поисходит вокруг.

Снимок был сделан во время учений, в которых участвовали более 25 тысяч военных, а также авиация и бронетехника.

Танк-90С поступил на вооружение индийской армии в 1993 году. Его масса — 46 тонн, а экипаж составляет три человека.