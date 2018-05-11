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Министром обороны Армении назначен бывший и.о. главы МЧС
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Министром обороны Армении назначен бывший и.о. главы МЧС 

Говорит Москва 47 минут назад
Как сообщает пресс-служба президента, Армен Саркисян подписал соответствующий указ.
Таноян уже работал в министерстве обороны, с 2010 по 2017 год он был первым замом главы ведомства.
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