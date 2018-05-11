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В Кронштадт к месту вечной стоянки вышел миноносец Балтийского флота «Беспокойный»
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В Кронштадт к месту вечной стоянки вышел миноносец Балтийского флота «Беспокойный» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы стать экспонатом военно-исторического комплекса, боевой корабль совершит переход морем из города Балтийска Калининградской области, преодолев более 800 морских миль за 4 дня.
К месту вечной стоянки в Кронштадте с базы Балтийского флота выдвинулся эсминец «Беспокойный». Чтобы стать экспонатом военно-исторического комплекса, боевой корабль совершит переход из Балтийска Калининградской области и преодолеет более 800 морских миль за 4 дня.
Корабль был заложен на заводе имени А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спущен на воду 9 июня 1990 года. В 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург английской королевы, участвовал в 30 эпизодах различных учений. Длина миноносца 156 м, он вооружен противокорабельными ракетами, двумя пусковыми установками для зенитных ракет, двухорудийным артиллерийским комплексом дальнобойностью более 20 км и другим вооружением.
Перед походом для музеефикации и нахождения на плаву без обслуживания постоянным экипажем на эсминце были выполнены работы по ремонту подводной части корабля, демонтажу гребных валов, герметизации и покраски корпуса.
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