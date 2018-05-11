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Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань
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Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Гуанчжоу, 11 мая /Синьхуа/ — Самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /ВВС НОАК/ в пятницу совершили облет острова Тайвань с двух направлений, сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.
В военных маневрах с участием военнослужащих из Восточной и Южной зон боевого командования, были задействованы истребители Су-35, J-11 /"Цзянь-11"/, бомбардировщики H-6K /"Хун-6К"/, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения KJ-2000.
Боевые самолеты в ходе выполнения миссии совершили пролеты над проливами Баши и Мияко.
В частности Су-35 и H-6K впервые в составе эскадрильи совершили пролет над проливом Баши.
По словам Шэнь Цзинькэ, народные ВВС обладают твердой волей, полной уверенностью и достаточной способностью для защиты суверенитета государства и его территориальной целостности. -0-
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