Самолеты ВВС НОАК совершили облет острова Тайвань

Гуанчжоу , 11 мая / Синьхуа / — Самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /ВВС НОАК/ в пятницу совершили облет острова Тайвань с двух направлений, сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

В военных маневрах с участием военнослужащих из Восточной и Южной зон боевого командования, были задействованы истребители Су-35, J-11 /"Цзянь-11"/, бомбардировщики H-6K /"Хун-6К"/, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения KJ-2000.

Боевые самолеты в ходе выполнения миссии совершили пролеты над проливами Баши и Мияко.

В частности Су-35 и H-6K впервые в составе эскадрильи совершили пролет над проливом Баши.

По словам Шэнь Цзинькэ, народные ВВС обладают твердой волей, полной уверенностью и достаточной способностью для защиты суверенитета государства и его территориальной целостности. -0-