В Крыму испытали рыбинское судно на подводных крыльях

Крыму завершены ходовые испытания морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».

Корабль построен на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» , входящем в Концерн «Калашников» , рассчитан на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащен современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и способен развивать скорость до 35 узлов. Осенью 2017 года он был спущен на воду.

На предприятии сообщили, что весь апрель «Комета» проходила испытания в акватории Черного моря, которые показали, что системы, механизмы и радиотехническое оборудование судна готовы к эксплуатации.

— Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна, — подтвердил генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко

"Комете" еще предстоит показать свои возможности в открытом море при высоте волны до 2,5 метра, после чего будет завершена окончательная отделка судна, его покрасят в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и передадут заказчику.