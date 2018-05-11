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В Крыму испытали рыбинское судно на подводных крыльях
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В Крыму испытали рыбинское судно на подводных крыльях 

Российская Газета 1 час назад
В Крыму завершены ходовые испытания морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».
Корабль построен на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», входящем в Концерн «Калашников», рассчитан на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащен современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и способен развивать скорость до 35 узлов. Осенью 2017 года он был спущен на воду.
На предприятии сообщили, что весь апрель «Комета» проходила испытания в акватории Черного моря, которые показали, что системы, механизмы и радиотехническое оборудование судна готовы к эксплуатации.
— Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна, — подтвердил генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко.
"Комете" еще предстоит показать свои возможности в открытом море при высоте волны до 2,5 метра, после чего будет завершена окончательная отделка судна, его покрасят в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и передадут заказчику.
Планируется, что уже в нынешнем году «Комета 120М» будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта.
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