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Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы республики
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Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы республики 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИГА, 12 мая. /ТАСС/. Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской исключительной экономической зоне в 12 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 11 мая идентифицировали буксир «СБ-121» и корабль поддержки «СС-750» класса «Каштан» Вооруженных сил России, а в 6,5 морских милях от территориальных вод идентифицировали десантный корабль класса «Ропуха» ВС РФ", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.
По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.
Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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