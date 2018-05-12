Вооруженные силы Латвии заявили о российских военных кораблях вблизи границы республики

РИГА , 12 мая. / ТАСС /. Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии . С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 12 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 11 мая идентифицировали буксир «СБ-121» и корабль поддержки «СС-750» класса «Каштан» Вооруженных сил России , а в 6,5 морских милях от территориальных вод идентифицировали десантный корабль класса «Ропуха» ВС РФ", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.