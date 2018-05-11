Латвия заметила в своей экономической зоне корабли ВС России

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что заметили три российских военных корабля вблизи границ республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в восьми морских милях от территориальных вод военно-морские силы 11 мая идентифицировали буксир класса «Горынь» с бортовым номером MB119, буксир «Анатолий Птицын» и фрегат «Беспокойный 620» класса «Современный», — говорится в сообщении НВС в Twitter.

В конце апреля Национальные вооруженные силы Латвии заявляли, что заметили два российских военных корабля возле границ республики.

Латвия регулярно отчитывается об обнаруженных российских военных кораблях в Балтийском море, если они находятся недалеко от границ республики.