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Новейший военно-транспортный вертолет пойдет на летные испытания в мае
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Новейший военно-транспортный вертолет пойдет на летные испытания в мае 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Военно-транспортный вертолет Ми-38Т, созданный специально для Министерства обороны РФ, совершит первый испытательный полет уже в этом месяце. А передача боевых машин заказчику запланирована на четвертый квартал 2018 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Казанского вертолетного завода.
Серийное производство Ми-38Т для российской армии запустили в августе прошлого года. Отличия от гражданской версии значительные. Например, военный вертолет будет полностью состоять из отечественных деталей. Также модификация Т имеет топливные баки с системой защиты от взрыва, крепления для дополнительных емкостей с горючим, военный комплекс связи, а экипаж может летать на Ми-38Т даже в морских спасательных костюмах.
Ми-38Т должен занять промежуточную нишу между транспортными Ми-8 и Ми-26. На борт новый вертолет способен взять до 5 тонн груза, а на внешней подвеске помещается до 6 тонн. Максимальная скорость машины — 290 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке с 3 тоннами припасов в кабине — 900 километров.
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